قطاع الصناعة والمناجم الايراني حقق نموا بنسبة 18 بالمائة

وفي تصريح ادلى به اليوم الجمعة خلال مراسم افتتاح مصنع "انجرد" لانتاج النحاس المكثف في مدينة اهر بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران، اشار رحماني الى ارتفاع المؤشرات التنموية في قطاع الصناعة والمناجم وقال، انه خلال النصف الاول من العام الجاري (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) شهد قطاع الصناعة والمناجم في البلاد نموا بنسبة 18 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف، ان الاشهر الستة الاولى من العام الجاري شهدت نمو انتاج الصلب بنسبة 6.5 بالمائة ومنتوجات الصلب بنسبة 9.1 بالمائة والاسمنت بنسبة اكثر من 6 بالمائة والزجاج بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

واكد فشل اميركا في حربها الاقتصادية ضد ايران واضاف، ان هدف العدو من الهجوم الاقتصادي هو الضغط على الوحدات الانتاجية في البلاد ووقف انتاجها الا ان ارتفاع مؤشرات نموها دليل على فشل اميركا في ضغوطها.

واوضح انه ورغم الحظر الاميركي الظالم فقد ارتفع عدد التراخيص المتعلقة بتاسيس وتدشين الوحدات الصناعية -المنجمية في البلاد بنسبة 6.5 بالمائة مما يشير الى زيادة اقبال المواطنين على الاستثمار في هذا القطاع.

يذكر ان مصنع "انجرد" لانتاج النحاس المكثف في مدينة اهر تم تاسيسه من قبل القطاع الخاص باعتماد قدره 30 مليون يورو من العملة الصعبة و 250 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) من العملة الوطنية.

انتهى ** 2342