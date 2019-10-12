اول رحلة خارجية من مطار بجنورد شرق ايران ستكون الى النجف

وقال ولي الله حياتي في تصريح ادلى به مساء الجمعة خلال اجتماع لتنسيق ايفاد زوار اربعينية الامام الحسين (ع) من محافظة خراسان الجنوبية، ان هذه هي اول رحلة خارجية من مطار بجنورد والتي من المقرر ان يتم بها نقل زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الى النجف الاشرف في العراق.

واضاف، ان استيعاب الطائرة التي ستتم بها الرحلة هو 150 شخصا وستكون رحلة العودة يوم الاثنين من الاسبوع القادم.

واوضح بان سعر تذكرة الذهاب والاياب لهذه الرحلة هو 35 مليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي).

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