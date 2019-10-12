ايران تتمتع بمقومات سياحية ممتازة في المنطقة

واعتبر رئيس لجنة المعارض بغرفة تجارة وصناعة عمان في حديث خاص لمراسلة ارنا على هامش المؤتمر الدولي الرابع للصحة في الدول الاسلامية بطهران المقومات السياحية المميزة والخدمات الايرانية بانها خير دليل على وعي الكادر البشري في ايرا والعقلية الايرانية وبالفعل في ايران يستثمر المقومات السياحية بشكل مميز وهناك اقبال حتى من قبل الدول الاوروبية ومختلف دول العالم على الاستفادة من المقومات السياحية في ايران.

وقال الغساني ردا على سؤال بشان تاثير الحظر الامريكي المفروض على ايران في القطاع السياحي: هناك تاثير بسيط ولكن الامور تجري على مستوى جيد معربا عن امله بان تسير الامور بشكل افضل وان تعود المياه الى مجاريها الطبيعية.

وحول اهداف المؤتمر اضاف الغساني: ان المؤتمر له اهداف نبيلة هو السياحة العلاجية الصحية، كما ان هناك تجارب جيدة يمكن ان يستفيد منها 14 دولة مجاورة بخدمات وتجربة ايرانية.

انتهى** 1453**1049