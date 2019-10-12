الفیلم الایراني " صف السياقة" يفوز بمهرجان افلام سیدات سيول الدولي

وجاء في بيان هيئة تحكيم المهرجان أن الفيلم الإيراني " صف السياقة" للمخرجة مرضية رياحي حصل على جائزة هيئة التحكيم الخاصة وذلك في الدورة الثالثة عشر لمهرجان أفلام سيدات سيول الدولي في كوريا الجنوبية.

يذكر أن الفيلم شارك في عدد من المهرجانات العالمية وحصل على جوائز منها جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان أرمينيا وكذلك أفضل فيلم في مهرجان ايرلندا و جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان بريطانيا وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان سانفرنسيسكو الأمريكي .

أقيمت الدورة الثالثة عشر لمهرجان أفلام سيدات سيول الدولي في كوريا الجنوبية من 2 الى 6 تشرين الأول الحالي وهو مخصص للأعمال التي تقوم السيدات بإخراج وإنتاجها .

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