ولایتي: ایران انموذج لبلدان العالم في السیطرة على امراض الرئة والسل

واضاف الدكتور ولايتي اليوم السبت في افتتاحية المؤتمر الدولي التاسع للأمراض الرئوية والعناية المركزة والسل بطهران : إن معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة لأولئك الذين يخضعون لزرع الرئة في إيران مقبول ويشبه جميع بلدان العالم.

وأشار إلى أن الرعاية ما بعد الزرع مهمة للغاية، مضيفا إن المضاعفات التي يجب مراقبتها بعد الزرع هي رفض الزرع والعدوى.

وفي إشارة إلى أنه لا يوجد مركز كمركز "مسيح دانشوري" في المنطقة بأكملها من حيث اجراءات هذه العمليات، قال إنه منذ إنشاء هذه المستشفى تم إجراء حوالي الفين عملية جراحية للقصبة الهوائية وتم حل تضيق القصبة الهوائية.

وصرح أن هذه العمليات من الإنجازات العظيمة للبلاد في مجال الطب وهي فريدة من نوعها في العالم.

وقال إن زراعة الرئة هي الأصعب في جميع عمليات زرع الأعضاء التي تمكنا من القيام بها، مشيرا إلى أننا أحرزنا تقدما كبيرا في التصدي لمرض السل.

واضاف رئيس المؤتمر الدولي التاسع للأمراض الرئوية والعناية المركزة والسل تم في ايران اجراء 200 عملية زرع للرئة و 257 زرع للقلب وما يقارب 2500 عملية جراحية نادرة وهو امرا منقطع النظير عالميا .

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