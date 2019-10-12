شمخاني: الأعمال الشریرة في المياه الدولية لن تبقى دون رد

وشدد علي شمخاني أن الحصول على رؤوس خيوط رئيسية للمغامرة الخطيرة في استهداف ناقلة النفط الإيرانية من خلال دراسة الفيديوهات الملتقطة والأدلة المعلوماتية ذات الصلة بالحادث.

وأكد أن القرصنة والأعمال الشريرة في طرق الملاحة الدولية بهدف تقويض أمن النشاطات التجارية لن تبقى دون رد.

ولفت شمخاني إلى الأعمال التخريبية الأخرى خلال الأشهر الماضية باستهداف ناقلتي النفط الإيرانيتين هبينس وهلم في البحر الأحمر، عائداً زعزعة الأمن في الممرات المائية الدولية ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي و يتحمل مسؤولياتها المخططون والمنفذون والداعمون لهذه الممارسات الاستفزازية.

يشار إلى أن ناقلة النفط الإيرانية (سابيتي) تعرضت إلى انفجار فجر أمس الجمعة في البحر الأحمر على مسافة 60 ميلا من ميناء جدة السعودي لكنها عادت إلى وضعها الطبيعي وتواصل الإبحار باتجاه الخليج الفارسي.

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