ظريف : اتفاق أضنة الطريق الامثل لتحقيق الامن

وفي تغريدة له اليوم السبت، نشر ظريف قسما من تصريحاته لفضائية "تي ار تي" التركية؛ لافتا الى ان اتفاق اضنة بين سوريا وتركيا لايزال قائما وهو الامثل من اجل تحقيق الامن (بين البلدين).

واضاف وزير الخارجية : ايران تسطيع المساهمة في التقريب بين اكراد سوريا والحكومة السورية وتركيا، وبما يتيح للجيش السوري ان يقوم الى جانب تركيا بالدفاع عن الحدود.

يأتي ذلك في ضوء توغل الجيش التركي مساء الاربعاء الماضي على منطقة شمال الفرات السورية، والذي واجه ردود فعل كثيرة على الصعيد الدولي.

وكانت الخارجية الايرانية، طالبت في بيان بالوقف الفوري للحملات العسكرية وانسحاب القوات التركية من الاراضي السورية، "رغم انها تتفهم الهواجس الامنية لذلك البلد".

انتهى ** ح ع