ایران و ترکیا تحظيان بمكانة هامة في مجال السياحة العلاجية

ونوّه المسؤول السياحي التركي بالمساحات المشتركة بين ايران وتركيا، ومدى اهمية ايران لدى تركيا في ضوء المشتركات الدينية والمذهبية التي تجمع بينهما.

وقال غيركين : ان ايران دولة ثرية من حيث البنى التحتية ذات الصلة بالسياحة العلاجية وبذلك فهي قادرة على نقل خدماتها الصحية والعلاجية باحسن صورة ممكنة الى العديد من الدول الاسلامية.

وفي جانب اخر من حديثه لمراسل ارنا، تطرق المسؤول السياحي التركي الى الحظر الامريكي الاحادي ضد ايران؛ مؤكدا انه لن يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين ايران وتركيا.

واعرب غيركين عن اسفه من ان العالم الاسلامي لا يمر حاليا بظروف جيدة؛ وبما يستدعي من البلدين توظيف طاقاتهما الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتعزيز التعاون المشترك.

وفي الختام دعا الامين العام للسياحة العلاجية في تركيا الى زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لتوسيع التعاون السياحي المشترك.

انتهى ** ح ع