المركز الإيراني- العراقي للتقنيات المتطورة يطلق أعماله 

وخلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة، قال مدير فريق عمل الصناعة والتسويق التابع للجنة تقنيات النانو في إيران "رضا أسدي فرد"، ان الجمهورية الإسلامية قامت بفتح مكاتب لها في كل من العراق، وتركيا، والصين، وسوريا، واندونيسيا والهند في سياق تنمية صادرات منتجات شركاتها القائمة على المعرفة، لا سيما في مجال التقانات النانوية.

وتنص مذكرة التفاهم المذكورة على التعاون المشترك بين البلدين في مجال عرض وتسويق المنتجات الإيرانية القائمة على المعرفة في العراق.

وبدأ المعرض الدولي الثاني عشر لتقنيات النانو كأكبر ملتقى للناشطين في هذا المجال يوم الخميس 10 تشرين الأول/أكتوبر بالمقر الدائم للمعارض الدولية في طهران ويستمر حتى غدا الأحد، 13 من الشهر نفسه.

وشاركت في هذه الدورة من المعرض 200 شركة ومؤسسة تقنية فاعلة من تركيا وإثيوبيا والعراق وأفغانستان وأفريقيا وأذربيجان وإندونيسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

إنتهى**أ م د

