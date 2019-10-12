فيلم ايراني يترشح لجائزة مهرجان بوسان الكوري

ولقي فيلم "سينما دانكي"، خلال حضوره الدولي الاول في مهرجان بوسان، اقبالا واسعا من قبل المشاركين، حيث عقدت له ندوات حوارية نظرا لرغبة المشاهدين الكوريين في التعرف على هذا الفيلم الايراني.

علما، ان الفيلم الايراني المرشيح لنيل جائزة "كيم جي سوك" في مهرجان بوسان الكوري الجنوبي، يواجه منافسة قوية من قبل فيلم "سيرك الحياة" للمخرج الباكستاني "سرمد سلطان".

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