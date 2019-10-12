الجورجيون اتخذوا من ايران بلدا ثانيا لهم

جاء ذلك في كلمة للسفير الجورجي اليوم السبت بمراسم ازاحة الستار عن كتاب "الجورجيون" والتي اقيمت بمقبرة دولاب للمسيحيين بطهران.

ونوه جاخواشفيلي الى ان ايران كانت من االدول الاولى التي اعترفت باستقلال جورجيا عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى، قبل ان يستولي الشيوعيون عليه من جديد.

واضاف السفير الجورجي، ان العديد من رعايا جورجيا النبلاء اضطروا خوفا من بطش الحكم السوفييتي الى مغادرة بلادهم؛ واتجه البعض منهم الى فرنسا والاخر الى ايران وتخذوا من هذا البلد موطنا للعيش فيه.

وفي جانب اخر من تصر يحاته، اشار جاخواشفيلي الاتفاق الموقع في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية بين معهد التراث الثقافي والسياحي الايراني وجامعة "ايليا" الحكومية في جورجيا؛ واصفا هذه الوثيقة بانها مؤشر على تنامي الاواصر المشتركة بين البلدين.

انتهى ** ح ع