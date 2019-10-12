رئيس وزراء باكستان الى طهران غدا للقاء كبار المسؤلين الايرانيين

وفي تصريح له اليوم السبت، قدم موسوي شرحا حول الزيارة القادمة لرئيس الوزراء الباكستاني الى ايران؛ مبينا ان "عمران خان" سيقوم بثاني زيارة له خلال العام الحالي الي ايران؛ وذلك في اطار العلاقات العريقة والودّية القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية باكستان الاسلامية.

وبحسب موسوي، سيلتقي رئيس وزراء باكستان في هذه الزيارة بسماحة قائد الثورة الاسلامية، كما سيجري مباحثات مع رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني.

وتابع : ان القضايا الاقليمية والدولية، واخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية بين ايران وباكستان تشكل محور المحادثات التي سيجريها عمران خان في زيارته الى ايران التي تستغرق يوما واحدا.

وردا على سؤال بشان وجهة رئيس الوزراء الباكستاني الثانية بعد ايران وموضوع الوساطة بين المسؤولين الايرانيين والسعوديين، قال موسوي : ان وساطة عمران خان لم تطرح لحد اللحظة، لكن سيتم في هذه الزيارة مناقشة اخر التطورات الاقليمية والدولية.

ونوه المتحدث باسم الخارجية، الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سبق وان اعلنت استعدادها، عبر الوساطة او من دونها، لاجراء مباحثات مع دول الجوار بما فيها السعودية، وفيما اذا كان هناك سوء الفهم ينبغي ازالته وعدم السماح بان تكون المنطقة ساحة لتطورات يستغلها الاخرون والدول القادمة من خارج المنطقة.

وتابع : ان ما قدمناه من مبادرات ومشاريع تصب في سياق استعداد ايران للحوار مع الدول الاقليمية جميعا.

وخلص موسوي الى القول : نحن نرحب بالدول التي تسعى على الدوام وانطلاقا من النوايا الحسنة لديها الى انشاء منطقة آمنة؛ وفيما اذا طرحت هكذا قضايا فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستضغي اليها.

انتهى ** ح ع