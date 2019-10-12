مسؤول : الصادرات غير النفطية الايرانية سجلت نموا ملحوظا

وعلى هامش ملتقى "العلاقات التجارية بين ايران وألمانيا – الوضع الراهن والافاق المستقبلية" في طهران اليوم السبت، اضاف قصاعي في حديث لمراسل ارنا : ان سعر صرف العملة الصعبة تم تثبيته منذ مدة الامر الذي يشير الى الاداء الجيد للمصرف المركزي الايراني وبما ساهم في حد ذاته بتوفير ارضية مساعدة نسبيا للاشخاص والشركات التي تنشط في مجال التصدير والاستيراد.

واشار المسؤول الايراني الی الانجازات الصناعية للبلاد رغم ظروف الحظر الراهنة، مصرحا ان ايران حققت انجازات ملحوظة في المجالات الطبية وصناعة الادوات والاجهزة ذات الصلة وانتاج الادوية على سبيل المثال، فضلا عن النمو الملحوظ في باقي المجالات الصناعية.

وقال قصاعي : ان غرفة التجارة والصناعة الايرانية - الالمانية، تسعى من خلال القيام بنشاطات مثل اقامة الملتقيات للحفاظ على فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بالرغم من الظروف والمشاكل الراهنة.

انتهى**2018/ ح ع **