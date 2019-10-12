وزير الدفاع يؤكد الاستفادة من تقنيات النانو في الصناعات الدفاعية 

وعلى هامش زيارته التفقدية لمعرض طهران الدولي لتقنيات النانو في نسخته الثانية عشرة اليوم السبت، أشار حاتمي الى العلاقة الوطيدة القائمة بين الصناعات الدفاعية مع الشركات القائمة على المعرفة في البلاد؛ مؤكدا ضرورة تعزيز توظيف التقانات النانوية الحديثة في الصناعات الدفاعية.

وقال وزير الدفاع، ان الانجازات التي تم تقديمها في معرض طهران الدولي لتقنيات النانو كانت جيدة وملفتة للنظر، ومعظم المنتجات المعروضة عملية جدا.

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