فيلم "معهد السياقة" الايراني يحصد جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان سيول

وقررت اللجنة المحكمة لهذا المهرجان ان تمنح جائزتها الخاصة الى المخرجة الايرانية "رياحي" على فيلمها "معهد السياقة" من بين نظيراتها اللاتي مثلن العديد من بلدان العالم في هذا المهرجان.

وجاء في البيان الصادر عن لجنة التحكيم في مهرجان سيول السينمائي للسيدات : ان فيلم "معهد السياقة" انتاج سينمائي متألق، واستطاع ان يسرد احداثه بلغة البساطة؛ زوعليه فغن لجنة تحكيم المهرجان اجمعت دون اختلاف في الراي على منح جائزتها الخاصة الى هذا الاثر السينمائي".

انتهى ** ح ع