هزة ارضية بقوة 4.6 ريختر تلحق اضرارا مادية بمحافظتي جهارمحال وبختياري وخوزستان

وقال حاكم مدينة كوهرنك بمحافظة جهارمحال وبختياري هوشنك مصطفوي في تصرح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" بان الهزة الارضية التي ضربت المحافظة لم تسفر لحسن الحظ عن وقوع ضحايا الا انها ادت الى الحاق اضرار جزئية ببعض الوحدات السكنية في ناحية بازفت.

واضاف، انه تم ارسال فرق مختصة لتقييم الاضرار الناجمة عن الهزة الارضية.

من جانبه قال حاكم مدينة انديكا بمحافظة خوزستان علي خدري غريبوند في تصريح لمراسل وكالة "ارنا"، انه لم ترد تقارير بوقوع اضرار بشرية جراء الهزة الارضية التي ضربت منطقة قلعة خواجة الا ان غالبية الوحدات السكنية القروية قد تضررت نظرا لنسيجها الحجري.

واضاف، ان غالبية الاضرار لحقت بقرى سركة وتشلو وشبخون برون عالي وللربوتك (التابعة لمدينة انديكا بمحافظة خوزستان).

وقال خدري ان العمل جار لتقييم الاضرار التي لحقت بالمنطقة جراء الهزة الارضية.

وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد اعلن بان هزة ارضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضربت ضواحي قلعة خواجة في المناطق الواقعة عند الحدود الادارية بين محافظتي خوزستان (جنوب غرب) وجهارمحال وبختياري (غرب).

واضاف، ان الهزة وقعت عند الساعة 20:51:24 مساء السبت بالتوقيت المحلي (17:21:24 مساء السبت بتوقيت غرينتش) في عمق 7 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.38 والطول الشرقي 49.75 درجة.

انتهى ** 2342