مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية يصل الى طهران

وتاتي زيارة المنظري الى طهران للمشاركة في الاجتماع الـ 66 لوزراء الصحة بدول منطقة شرق المتوسط.

وافادت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني في تقرير لها بان مدير عام شؤون التعاون الدولي بالوزارة محسن اسدي لاري كان في استقبال المسؤول الاقليمي بمنظمة الصحة العالمية.

ويرافق المنظري في زيارته الى طهران خبراء المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

ويعقد الاجتماع الـ 66 لوزراء الصحة لدول منطقة شرق المتوسط في طهران بمشاركة 21 دولة خلال الفترة من 14 الى 17 تشرين الاول / اكتوبر الجاري.

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