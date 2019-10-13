الخارجية الباكستانية تصدر بيانا حول زيارة عمران خان الى طهران

وجاء في البيان بان زيارة عمران خان الى طهران تاتي في اطار المبادرة لتعزيز السلام والامن بالمنطقة.

واضاف، ان رئيس وزراء باكستان سيلتقي خلال الزيارة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني.

واوضح البيان ان عمران خان سيبحث خلال محادثاته في طهران بشان القضايا المتعلقة بالامن والسلام في منطقة الخليج الفارسي واهم التطورات الاقليمية اضافة الى العلاقات الثنائية.

وتعتبر زيارة رئيس وزراء باكستان الى طهران هي الثانية له خلال العام الجاري كما التقى مع الرئيس روحاني اخيرا على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل قد قال في الرد على سؤال لمراسل "ارنا" خلال مؤتمره الصحفي الاخير ان السلام والاستقرار هو امنيتنا في المنطقة وسنبذل اقصى جهودنا لازالة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.

كما قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في تصريح صحفي بان عمران خان سيزور طهران للعمل من اجل حل وتسوية الخلافات بين البلدين المهمين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية.

انتهى ** 2342