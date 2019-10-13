مجانية التعليم لنصف مليون طفل من الرعايا الاجانب في ايران

وقال امين المرجع الوطني لمعاهدة حقوق الطفل خلال اجتماع عقد السبت في مدينة يزد (وسط ايران) لدراسة حقوق الاطفال، انه وببركة الثورة الاسلامية وتوصيات قائد الثورة الاسلامية وتعاون مختلف الاجهزة فان نحو 500 الف طفل من الرعايا الاجانب يواصلون تحصيلهم الدراسي مجانا ومن دون اي مشكلة في مختلف انحاء البلاد.

واعتبر هذا الامر فخرا للجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان توفير الارضية المناسبة لتعليم التلامذة خاصة الاطفال يعد من البرامج الاساسية للجمهورية الاسلامية لجميع الشرائح خاصة الرعايا الاجانب في البلاد.

انتهى ** 2342