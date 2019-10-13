"الدومينو" يتنافس على الجائزة الذهبية في ألمانيا

ويخوض الفيلم تجربته الدولية الأولى في الدورة الثالثة والخمسين من هذا المهرجان الألماني الذي يعد أحد أهم الأحداث الثقافية في ألمانيا حيث تقام منذ 1967 بغرض التعرف على المخرجين الشباب والجدد الذين يقدمون نموذجا سينمائيا جديدا للجمهور.

وقد شارك العديد من صانعي الأفلام الكبار في تاريخ السينما مثل بيتر جاكسون وجيم جارموش وويم ويندرز وفيرنر هيرزوغ وآخرين في الدورات السابقة من هذا المهرجان حيث عرضوا أفلامهم الأولى خلال هذه التظاهرة الفنية .

ويروي الفيلم احداثا تقع في الحياة اليومية لفتاة تدعى "يلدا" التي تواجه العديد من المشكلات العائلية والاجتماعية، رغم نجاحها في الدراسة والعمل ، وإنها تسعى جاهدة لتغيير الظروف.

وقد وقف فريق تمثيل الفيلم من سونیا سنجري، کيوان محمدي، آرش عفيف، فرخ مهر کيوان، رضا خسروي، ومحمد رضا برزكر قبل سنة أمام الكاميرا وانطلقت عملية التصوير في لوكيشنات تقع في العاصمة طهران.

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