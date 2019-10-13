لاريجاني يغادر طهران متوجها الى بلغراد

وسيلقى لاريجاني كلمة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وكذلك سيجرى لقاءات ثنائية مع نظرائه من مختلف دول العالم وسيبحث معهم سبل تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية وكذلك مستجدات المنطقة والعالم .

الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هي مؤسسة برلمانية مشتركة تأسست عام 1889 من قبل فريدريك بيسي الفرنسي وراندال كريمر البريطاني . كان هذا أول منتدى دائم للمفاوضات السياسية متعددة الأطراف. في البداية، كانت مخصصة للبرلمانيين، ولكنها أصبحت فيما بعد منظمة دولية لمختلف البرلمانات في مختلف البلدان.

إن البرلمانات الوطنية لـ 178 دولة، عضوة في الاتحاد البرلماني الدولي و 12 لجنة برلمانية إقليمية هي أعضاء منتسبون. هذه المؤسسة لها مراقب دائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال انتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بتاریخ 28 اب اغسطس 2018 تم انتخاب السيدة فاطمة حسيني ممثلة اهالي طهران في مجلس الشورى الاسلامي رئيسة اللجنة التنفيذية الايرانية في (IPU) و السيد محمد جوادنوبندكاني امين عام اللجنة التنفيذية الايرانية.

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