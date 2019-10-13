فيلم "المتزلج" الإيراني يشارك في مهرجان الشارقة

وشارك فيلم "المتزلج" سابقا بالعديد من المهرجانات الدولية وحاز على العديد من الجوائز ومنها جائزة "دهو" الفضية من مهرجان زنجبار وجائزة أفضل فيلم خلال الدورة الحادية والعشرين من مهرجان أولمبيا السينمائي الدولي في اليونان.

وقد سبق للفيلم السينمائي "المتزلج" أن اقتنص جائزة الفراشة الذهبية من مهرجان الأطفال والناشئة بدورته الثلاثين.

ويروي الفيلم قصة متزلج صغير لديه القليل من الوقت للمشاركة في مسابقة تزلج، لكن عصاه تنكسر فيطلب من نجار القرية أن يجهز له عصا تزلج جديدة و...

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال من يوم 13 حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بمدينة الشارقة في الإمارات حيث سيعرض "المتزلج" يوم 17 أكتوبر بصالات سينما Zero 6 Cinema City.

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