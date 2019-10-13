قطار النسر الذهبي الدولي يصل الى مدينة اصفهان

واعلن مديرعام دائرة السكك الحديد في اصفهان "سيد رضا سادات حسيني" في حديث لمراسل ارنا، ان قطار النسر الذهبي يقل سياحا من امريكا وكندا وفرنسا وروسيا والمجر وبولندا ونيوزلندا وصل ايران وبدأ رحلته السياحية من مدينة مشهد وبعدها يزد .

واوضح ان هولاء السياح سيتفقدون المعالم التاريخية في المدينة بما فيها محلة جلفا وكنيسة وانك وساحة نقش جهان الى جانب جسر سي وسي بل (ذو الثلاثة وثلاثين قنطرة) على ان يتوجهوا عصر اليوم الى مدينة شيراز (جنوب غرب ايران).

وسيزور هولاء السياح مختلف المدن الايرانية بما فيها مشهد (شمال شرق) وكرمان (جنوب شرق) اصفهان (وسط) وشيراز (جنوب) لتنتهي زيارتهم في طهران يوم 15من شهر اكتوبر الجاري.

وتوقع سادات حسيني وصول ثلاثة قطارات سياحية اخرى الى ايران حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20مارس 2019).

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