نمو الصادرات غير النفطية عبر جمارك هرمزكان بمقدار 147%

واعلن رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة هرمزكان "خليل قاسمي" انه خلال الستة اشهر الاخيرة من العام الحالي تم تصدير 15 مليار و263 مليون دولار من السلع غير النفظية عبر جمارك المحافظة بزيادة قدرها 147بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي .

واضاف ان السلع المصدرة شملت صخور الحديد وبليمرات الاثيلين والزفت والاسمدة المعدنية والكيماوية .

ونوه قاسمي ان الخطة التصديره لهذا العام كانت تنص على تصدير 12.5 ملياردولار من السلع ولكن لحد الان نحن متقدمين عن الخطة بمقدار 122بالمائة .

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