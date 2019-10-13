قائد الثورة: الحرس الثوري يتمتع بالعزة والرفعة على الصعيدين الداخلي والخارجي

وأفادت ارنا، نقلا عن الموقع الاعلامي التابع لقائد الثورة الاسلامية، أن مراسم تخرج ضباط جامعة "امام حسين (ع)" للعلوم العسكرية، اقيمت صباح اليوم بحضور القائد العام للقوات المسلحة الايرانية آية الله الخامنئي والقائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي ورئيس الهيئة العامة للاركان المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري وقائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي وزير الدفاع العميد امير حاتمي.

واضاف قائد الثورة الاسلامية في كلمته بمراسم تخرج دفعة من ضباط كلية الامام الحسين (ع) ، أنه بفضل الله تعالى فان الحرس الثوري يتمتع بالعزة والرفعة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأكد آية الله الخامنئي : لحسن الحظ ان الاعداء ساعدوا في تعزيز هذه العزة والرفعة، فالامريكان ومن خلال مماراتهم التعسفية ض حرس الثورة الاسلامية زادوا من هذه العزة والرفعة مضيفا هنالك درس دائم امام اعين الحرس الثوري الا وهو الاية الكريمة "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم".

واكد سماحته ضرورة العمل المتواصل لابداع وانتاج المعدات العسكرية المتطورة.

وفي جانب اخر من حديثه اشار سماحته الى اهمية مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع)، واصفا الاربعين الاول بانه كان بمثابة وسيلة اعلام عاشوراء القوية وسيطرة منطق الحق في دنيا الظلام الاموي والسفياني واضاف، ان اهل البيت (ع) كانت حركتهم خلال الاربعين كالعاصفة، كما ان مسيرة الاربعين في عالم اليوم المعقد والزاخر بالاعلام تعد صوتا صادحا ووسيلة اعلام منقطعة النظير في العالم حيث يتحرك الجميع نحو ذلك المبدأ.

وقال سماحته، لقد قلتم حقا بان "الحسين يجمعنا" ، فهذه الحركة يجب ان تتسع وتتعمق اكثر فاكثر يوما بعد يوم.

یتبع...