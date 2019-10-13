١٣‏/١٠‏/٢٠١٩ ٢:١٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83515530
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روحاني: ايران سترد على اي موقف ايجابي بايجابية

روحاني: ايران سترد على اي موقف ايجابي بايجابية

طهران / 13 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد في العاصمة طهران عقب محادثات بينه وعمران خان: ان ايران وباكستان تؤكدان على ضرورة اعتماد الحلول السياسية لحل المشاكل العالقة بشكل نهائي، وان ايران سترد على اي موقف ايجابي بايجابية .

ولفت الرئيس الايراني الى ان رئيس الوزراء الباكستاني اكد ايضا بان مفتاح الحل في المنطقة هو انهاء الحرب في اليمن واضاف : ايران وباكستان تؤكدان على ضرورة اعتماد الحلول السياسية لحل المشاكل العالقة بشكل نهائي، وان ايران سترد على اي موقف ايجابي بايجابية .

واشار الرئيس روحاني الى أن محادثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تركزت على مناقشة التطورات الإقليمية والخليج الفارسي وبحر عمان.

واعرب روحاني عن شكره لزيارة عمران خان الى طهران وقال : كانت مفاوضتنا جيدة ومثمرة وتناولنا القضايا الاقليمية والدولية المهمة .

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته الرسمية الى الجمهورية الاسلامية وزير الخارجية " شاه محمد قريشي " ومساعد رئيس الوزراء " سيد ذوالفقار بختياري" .

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