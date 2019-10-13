روحاني: ايران سترد على اي موقف ايجابي بايجابية

ولفت الرئيس الايراني الى ان رئيس الوزراء الباكستاني اكد ايضا بان مفتاح الحل في المنطقة هو انهاء الحرب في اليمن واضاف : ايران وباكستان تؤكدان على ضرورة اعتماد الحلول السياسية لحل المشاكل العالقة بشكل نهائي، وان ايران سترد على اي موقف ايجابي بايجابية .

واشار الرئيس روحاني الى أن محادثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تركزت على مناقشة التطورات الإقليمية والخليج الفارسي وبحر عمان.

واعرب روحاني عن شكره لزيارة عمران خان الى طهران وقال : كانت مفاوضتنا جيدة ومثمرة وتناولنا القضايا الاقليمية والدولية المهمة .

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته الرسمية الى الجمهورية الاسلامية وزير الخارجية " شاه محمد قريشي " ومساعد رئيس الوزراء " سيد ذوالفقار بختياري" .

انتهى*م م*1049