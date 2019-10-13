نولي اهمية بالغة للعلاقات الايرانية – الباكستانية

وفي تغريدة نشرتها بالتزامن مع زيارة عمران خان الحالية الى ايران، وصفت السيدة عاشق اعوان، هذه الزيارة بانها تساهم في الدفع بعجلة السلام والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي نحو الامام،

وتابعت المسؤولة الباكستانية : ان جهود عمران خان الهادفة الى ازالة التوتر، تدلّ على مدى ثقة القادة في العالم الاسلامي بجدراته في القيام بذلك.

و وصل رئيس وزراء باكستان عمران خان صباح اليوم الاحد الى طهران؛ يرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية، وايضا المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني.

وكان في استقبال عمران خان لدى وصوله العاصمة طهران، وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

انتهى ** ح ع