التدخلات العسكرية والسياسية في دول المنطقة أصبحت كارثية

جاء ذلك اليوم الأحد، لدى استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والوفد المرافق له؛ حيث أشار رئيس الجمهورية الى التوترات المفتعلة ضد شعوب سوريا والعراق ولبنان وخاصة اليمن خلال السنوات الأخيرة.
يتبع..أ م د
طهران/13 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، ان التدخلات العسكرية والسياسية في بلدان المنطقة كان لها نتائج كارثية حتى الآن وهذا النهج لا يخدم مصلحة أي من دول المنطقة.
جاء ذلك اليوم الأحد، لدى استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والوفد المرافق له؛ حيث أشار رئيس الجمهورية الى التوترات المفتعلة ضد شعوب سوريا والعراق ولبنان وخاصة اليمن خلال السنوات الأخيرة.
تعليقك