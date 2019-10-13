١٣‏/١٠‏/٢٠١٩ ٥:٥٣ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83515917
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لدى استقباله رئيس الوزراء الباكستاني:

التدخلات العسكرية والسياسية في دول المنطقة أصبحت كارثية

التدخلات العسكرية والسياسية في دول المنطقة أصبحت كارثية

طهران/13 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، ان التدخلات العسكرية والسياسية في بلدان المنطقة كان لها نتائج كارثية حتى الآن وهذا النهج لا يخدم مصلحة أي من دول المنطقة.

جاء ذلك اليوم الأحد، لدى استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والوفد المرافق له؛ حيث أشار رئيس الجمهورية الى التوترات المفتعلة ضد شعوب سوريا والعراق ولبنان وخاصة اليمن خلال السنوات الأخيرة.
يتبع..أ م د
 

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