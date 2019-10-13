التدخلات العسكرية والسياسية في دول المنطقة أصبحت كارثية

طهران / 13 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال وزير الصحة العماني "احمد بن محمد بن عبيد السعيدي" : ان ايران لديها الكثير من الاطباء الاخصائيين في مختلف المجالات الطبية والعلاجية؛ مشيرا الى ان بلاده بعثت عددا من الفرق الطبية لغرض التعليم لاسيما في مجال زرع القلب الى ايران.