إيران تحصد أول ميدالية لها في دورة الألعاب العالمية الشاطئية 

وتمكنت فاطمة صادقي التي تبلغ من العمر 19 عاما، من التأهل الى نهائيات الكاتا للسيدات بعد أن هزمت كافة منافساتها بجدارة؛ وفي مرحلة النهائيات واجهت "ساندرا سانتشز" من اسبانيا (38 عاما) التي تحمل خبرة طويلة وتحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي حاليا والتي فازت ببطولة العالم في العام 2018؛ حيث تمكنت من الفوز على صادقي لتقف في المركز الأول في هذه الدورة من الألعاب الشاطئية بعد تحقيقها 26.28 نقطة.

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