إيران تحصد أول ميدالية لها في دورة الألعاب العالمية الشاطئية 

وتمكنت فاطمة صادقي التي تبلغ من العمر 19 عاما، من التأهل الى نهائيات الكاتا للسيدات بعد أن هزمت كافة منافساتها بجدارة؛ وفي مرحلة النهائيات واجهت "ساندرا سانتشز" من اسبانيا (38 عاما) التي تحمل خبرة طويلة وتحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي حاليا والتي فازت ببطولة العالم في العام 2018؛ حيث تمكنت من الفوز على صادقي لتقف في المركز الأول في هذه الدورة من الألعاب الشاطئية بعد تحقيقها 26.28 نقطة.
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طهران/13 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- تقلدت "فاطمة صادقي دستك" لاعبة الكاتا الوحيدة في قافلة إيران الرياضية الموفدة الى دورة الألعاب العالمية الشاطئية في قطر، الميدالية الفضية برصيد 24,60 نقطة.
وتمكنت فاطمة صادقي التي تبلغ من العمر 19 عاما، من التأهل الى نهائيات الكاتا للسيدات بعد أن هزمت كافة منافساتها بجدارة؛ وفي مرحلة النهائيات واجهت "ساندرا سانتشز" من اسبانيا (38 عاما) التي تحمل خبرة طويلة وتحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي حاليا والتي فازت ببطولة العالم في العام 2018؛ حيث تمكنت من الفوز على صادقي لتقف في المركز الأول في هذه الدورة من الألعاب الشاطئية بعد تحقيقها 26.28 نقطة.
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