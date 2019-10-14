كمالوندي : التعاون لتطوير مفاعل خنداب يحمل رسالة ايجابية للعالم

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين ايران ورؤساء فريق العمل المعني بتطوير مفاعل خنداب (في المحافظة المركزية – وسط)، عقد صباح اليوم الاثنين بمقر منظمة الطاقة النووية الايرانية، وبمشاركة وفدين من الصين وبريطانيا.
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طهران / 14 تشرين الاول / كتوبر / ارنا – قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي" : ان التعاون بهدف تطوير مفاعل خنداب (اراك) للماء الثقيل بوصقه احد بنود الاتفاق النووي، يحمل رسالة ايجابية الى المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين ايران ورؤساء فريق العمل المعني بتطوير مفاعل خنداب (في المحافظة المركزية – وسط)، عقد صباح اليوم الاثنين بمقر منظمة الطاقة النووية الايرانية، وبمشاركة وفدين من الصين وبريطانيا.
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