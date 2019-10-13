تهريب المخدرات عبر حدود دوغارون شهد تراجعا بنسبة 20 بالمئة

واضاف العميد جان نثار في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، ان الجهود الواسعة لقوات حرس الحدود خلال هذه الفترة، افضت الى ضبط مايبلغ طنا واحدا و630 الف كغ من انواع المخدرات في معبر دوغارون.

وتابع : كما ان عمليات ضبط المخدرات شهدت زيادة بنسبة 30 بالمئة بفضل الجهود المضنية والدؤوبة من جانب القوات المنتسبة الى حرس الحدود في ارجاء محافظة خراسان الرضوية.

وخلص الى انه بفضل تضحيات القوات المسلحة الايرانية تعدّ الحدود الشرقية من اكثر المناطق امنا على صعيد البلاد.

انتهى ** ح ع