إيران تتطلع لإرسال رائد الى الفضاء 

وأضاف براري، انه بناء على اقتراح وزير الاتصالات شرعنا بالتخطيط واجراء المشاورات لارسال رائد ايراني الى الفضاء؛ موضحا: ان البلد الوحيد الذي يمكنه إرسال رواد الى الفضاء هي روسيا و نحن بصدد التنسيق ونأمل في أن يتم اختيار رائد الفضاء الإيراني في المستقبل القريب لكي نتمكن من ارساله الى الفضاء بمساعدة روسيا وبواسطة قاذفة سويوز، من محطة بايكونور الفضائية الروسية.

إنتهى**أ م د

