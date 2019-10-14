الحكومة الايرانية تصادق على لائحة "مكافحة الفساد والارتقاء بنزاهة النظام الاداري -المالي"

وخلال اجتماعها الذي عقدته امس الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جعانغيري، واصلت الحكومة مناقشتها لبنود لائحة "مكافحة الفساد والارتقاء بنزاهة النظام الاداري -المالي" ومن ثم صادقت عليه بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها.

وتشتمل هذه اللائحة السلطات الثلاث والمؤسسات والوحدات العاملة تحت اشراف قائد الثورة الاسلامية والمؤسسات العامة غير الحكومية والمجالس البلدية الاسلامية في المدن والقرى والمجالس العليا للمحافظات والمؤسسات المكلفة بالخدمات العامة وكذلك الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير الحكوميين.

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