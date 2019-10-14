الصحة العالمية: التغطية الصحية الشاملة في ايران جديرة بالاشادة

وخلال لقائه وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي الاحد على هامش الاجتماع الـ 66 لوزراء الصحة لمنطقة شرق المتوسط بطهران، قال ادهانوم، ان التزام ايران في مجال التغطية الصحية الشامل، والذي هو التزام عالمي بطبيعة الحال، جدير بالاشادة.

واضاف، ان الكثير من الدول ترغب بالاقتداء بانموذج يران في مجال التغطية الصحية الشاملة.

من جانبه اشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني الى منجزات ايران المهمة في مجال الصحة، معربا عن امله بتعرف الوفود المشاركة على هذه المنجزات خلال فترة الاجتماع.

كما اعرب نمكي عن امله بان يسفر الاجتماع عن تعزيز التعاون الدولي والعمل على تنمية البنية التحتية الصحية بين الدول الاعضاء.

يذكر ان الاجتماع الـ 66 لوزراء الصحة لدول شرق المتوسط يبدا اليوم الاثنين اعماله بطهران لغاية يوم الخميس بمشاركة وزراء ومندوبين عن 21 دولة بالمنطقة.

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