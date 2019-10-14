لاريجاني: خطوات جيدة اتخذت لتعزيز التعاون التجاري بين ايران وقطر

وخلال لقائه رئيس مجلس الشورى القطري احمد آل محمود الاحد على هامش الاجتماع الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، اشار لاريجاني الى ظروف المنطقة وقال، ان هنالك دولا اخرى (من خارج المنطقة) تتدخل في شؤون المنطقة وبعض الدول في المنطقة تخلق مشاكل ايضا بما يؤدي الى اهدار طاقات المسلمين ، وبطبيعة الحال فان الازمة مازالت قائمة في المنطقة وقد اتسعت في بعض المجالات لذا يتوجب بذل الجهود لمعالجتها.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بان ايران تعتبر ان الاساس لحل قضايا المنطقة هو الحوار السياسي وليس السلوك العسكري ، لافتا الى ما الحقه السلوك العسكري من اضرار بالشعب اليمني.

وبشان العلاقات بين البلدين ايران وقطر اعرب لاريجاني عن اعتقاده بان خطوات جيدة اتخذت لغاية الان في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

من جانبه اكد رئيس مجلس الشورى القطري خلال اللقاء سياسة بلاده القائمة دوما على الدعوة للحوار ، لافتا الى الحصار الظالم الذي فرض على بلاده من قبل بعض الدول .

واشار احمد آل محمود الى وساطة بلاده في قضية اليمن، معتبرا الشعب اليمني اليوم بانه ضحية الحرب.

انتهى ** 2342