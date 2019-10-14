اجراء حملة وطنية لقياس ضغط الدم في ايران كان حدثا صحيا مميزا

واضاف المنظري اليوم الاثنين لارنا فیما یتعلق بالحملة الوطنية لقياس ضغط الدم في ايران الذي تم تنفیذه صیف هذا العام عندما اعلمنا وزیر الصحة الایراني عن هذه الحملة رحبنا بذلك لانها كانت فكرة فريدة وناجحة على صعيد المنطقة والعالم للسيطرة على الامراض السارية.

وقال ایضا ان هذه التجربة الايرانية ستكون مفيدة ومثمرة مؤكدا على نقلها الى جميع الدول بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يذكر تم تنفيذ حملة وطنية لقياس ضغط الدم في مختلف المحافظات الايرانية الصيف الماضي شارك اكثر من 30 مليون نسمة في هذه الحملة وتم تقديم النصائح الطبية.

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