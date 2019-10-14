١٤‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٠:٣٦ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83516369
٠ Persons

مدیر منظمة الصحة العالمیة الإقلیمی لشرق المتوسط :

اجراء حملة وطنية لقياس ضغط الدم في ايران كان حدثا صحيا مميزا

اجراء حملة وطنية لقياس ضغط الدم في ايران كان حدثا صحيا مميزا

طهران/14 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن مدیر منظمة الصحة العالمیة الإقلیمی لشرق المتوسط 'أحمد المنظری' عن سروره لاجراء حملة وطنية لقياس ضغط الدم في ايران وقال : ان هذا الاجراء كان احد الاجراءات الاجتماعية الصحية الفريدة في مجال السيطرة على الامراض السارية مؤكدا نحن نفتخر بتنفيذه الناجح في ايران .

واضاف المنظري اليوم الاثنين لارنا فیما یتعلق بالحملة الوطنية لقياس ضغط الدم في ايران الذي تم تنفیذه صیف هذا العام عندما اعلمنا وزیر الصحة الایراني عن هذه الحملة رحبنا بذلك لانها كانت فكرة فريدة وناجحة على صعيد المنطقة والعالم للسيطرة على الامراض السارية.

وقال ایضا ان هذه التجربة الايرانية ستكون مفيدة ومثمرة مؤكدا على نقلها الى جميع الدول بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يذكر تم تنفيذ حملة وطنية لقياس ضغط الدم في مختلف المحافظات الايرانية الصيف الماضي شارك اكثر من 30 مليون نسمة في هذه الحملة وتم تقديم النصائح الطبية.

انتهى**م م**1049

تعليقك

You are replying to: .
1 + 4 =