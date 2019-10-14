شمخاني: الشرق الاوسط تصبح اكثر امنا واستقرارا من دون امريكا

واشار في مدونته الى معطيات عن افول واضمحلال الهيمنة الامريكية على الشرق الاوسط مبينا انه:

1- خلال الشهرین المنصرمین صدرت عن المسؤولين الامريكیین ثلاثة تصريحات بينت عن حقائق كان الكيان الحاكم فيها لايمتلك الشجاعة بيانها سابقا .

2- بعد الهجوم اليمني وبطائرات مسيرة على منشآت ارامكو النفطية و ردا على الضغوط السعودية لمعاقبة المنفذين اعلن المسؤولون في امريكا وبصراحة على عدم استجابتهم للمطلب السعودي واعلنوا ان السعودية هي من تعرضت للهجوم وليس امريكا.

3- بعد الهزائم السياسية والعسكرية المتكررة في المنطقة تم الاعلان ان التكاليف الباهضة التي تكبدتها امريكا والتي تقدر بثمانية بلايين دولار لم تعط ثمارها وكانت دون حاصل وانها كانت اجراءات حمقاء.

4- وبعد اعتداء تركيا على شمال سوريا وتخلي امريكا عن متحديها الاكراد اعترف الامريكان بأن الحرب الدموية في العراق بحجة اسلحة الدمار الشامل والذهاب الى الشرق الاوسط كانت من افضع القرارات التي اتخذتها امريكا في تاريخها.

5- يعتقد ان الادارة الامريكية ومن خلال تجاربها الميدانية توصلت الى ان معادلة القوى قد تغيرت في الشرق الاوسط وانها لاتستطيع فرض هيمنتها عليها.

ويختم شمخاني مدونته ان حکام امریکا يعون جيدا انهم باتو لايمتلكون ادوات القوة وأن العودة إلى ذروة عصرها أمر مستحيل وبعيد عن الإمكان، مؤكدا ان الشرق الاوسط بدون امريكا اكثر امنا واستقرارا.

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