جامعة دامغان تستضيف الملتقى الدولي الرابع لتكريم " المجاهدون في الغربة"

واضاف محمد سالاريان زادة لارنا اليوم الاثنين ان الملتقى الدولي الرابع لتكريم " المجاهدون في الغربة" ينعقد تكريما للمجاهدين المسلمين في اليمن والبحرين وفلسطين ولبنان ومسلمي ميانمار.

وبين ان الملتقى يعقد فی جامعة دامغان بمحافظة سمنان بمشاركة اكثر من 180 من المفكرین والعلماء والادباء من 38 بلد اضافة الى مسؤولین مدنیین وعسكریین في البلاد والعدید من اسر الشهداء من لبنان وسوریا ونیجیریا وفلسطین واليمن والبحرين وكذلك اسرة الشيخ ابراهيم زكزاكي .

واضاف انه سیتم تکریم زعیم الشیعة فی البحرین آية الله الشيخ عيسى قاسم خلال الملتقى .

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