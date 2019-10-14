" الولهان " يتألق دوليا ..ست جوائز في خمسة مهرجانات دولية

والجوائز التي فاز بها الفيلم هي:

جائزة لجنة تحكيم مهرجان "مذهب اليوم" الدولي في ايطاليا.

جائزة أفضل تصوير من مهرجان " Symi" الدولي في اليونان.

جائزة أفضل فيلم من مهرجان " Nuovi Mondi" الدولي في ايطاليا.

جائزة لجنة تحكيم مهرجان السليمانية الدولي في العراق.

جائزة افضل وثائقي وأفضل تصوير من مهرجان " Solo Luna Doc" الدولي في ايطاليا.

" الولهان" يروي قصة أم تدعى "فيروزة" تبلغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما وهي تعيش حياة صعبة وفريدة من نوعها بوحدها في قلب سلسلة جبال البرز.

وفضلا عن المشاركات الكثيرة نال هذا الفيلم على جوائز عدة من مختلف المهرجانات الدولية.

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