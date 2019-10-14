قطاع المناجم يستحوذ على 33% من صادرات البلاد

واضاف غريب بور في المؤتمر الدولي السادس لسلسلة الفولاذ بلغ انتاج شركات الصلب الرئيسية في البلاد في الربع الأول من العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس)، 4 ملايين و849 الفا و 802 طن من الفولاذ الخام (السبائك)، بزيادة 20 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

الجداول الإحصائية لمنظمة تنمية وتطوير المعادن وصناعة التعدين في إيران، تشير الى أن إيران احتلت في العام الماضي المرتبة 13 بإنتاج أكثر من 21.8 مليون طن من الفولاذ الخام بين 65 من صناع الفولاذ من الطراز العالمي.

كما تظهر إحصائيات اتحاد مصنعي الصلب الإيراني أنه في الشهرين الأولين من العام الايراني الجاري، بلغ إجمالي إنتاج الصلب الخام 4 ملايين و 258 ألف طنا ، ليسجل زيادة بنسبة 21 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 3 ملايين و 526 ألف طن.

و بلغ إجمالي إنتاج منتجات الصلب خلال الشهرين الأولين من هذا العام 3 ملايين و 407 ألاف طن، ليسجل زيادة قدرها 5 في المائة في كمية 3 ملايين و 249 ألف طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ان استيراد منتجات الصلب بلغ خلال هذه الفترة 187 ألف طن، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (351 ألف طن) ، سجل انخفاضا قدره 47 في المئة.

وبلغت صادرات منتجات الصلب خلال نفس الفترة 413 ألف طن، لتسجل زيادة بنسبة 129 بالمائة علي أساس سنوي (180 ألف طن).

بالإضافة إلي ذلك، خلال الفترة المذكورة، تم تصدير مليون و 214 ألف طن من الصلب الخام، بزيادة 12 في المائة عن الشهرين الأولين من العام الماضي (مليون و 84 ألف طن).

وبين مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني " خداداد غريب بور" انه خلال الربع الأول من العام الايراني الجاري (بدا 21 مارس) بلغت حصة قطاع المعادن 33% من صادرات ايران غير النفطية بزيادة قدرها 20% عن مثيلتها من العام الماضي.

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