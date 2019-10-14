بدء المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية

طهران/13 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، ان التدخلات العسكرية والسياسية الأجنبية في بلدان المنطقة كان لها نتائج كارثية حتى الآن وهذا النهج لا يخدم مصلحة أي من دول المنطقة.