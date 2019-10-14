بدء المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية

وسيجيب الرئيس روحاني في مؤتمره الصحفي اليوم، على اسئلة المراسلين حول شتى القضايا الداخلية والدولية.
علما، ان آخر مؤتمر صحفي لرئيس الجمهورية كان قد عقد في تاريح 6 شباط/فبراير 2018.
انتهى ** ح ع
طهران / 14 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - بدأت قبل قليل فعاليت المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني بمشاركة حشد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.
وسيجيب الرئيس روحاني في مؤتمره الصحفي اليوم، على اسئلة المراسلين حول شتى القضايا الداخلية والدولية.
علما، ان آخر مؤتمر صحفي لرئيس الجمهورية كان قد عقد في تاريح 6 شباط/فبراير 2018.
انتهى ** ح ع
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