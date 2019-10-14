الرئيس روحاني : استطعنا بالحكمة والمقاومة ان نتجاوز ظروف الازمة

طهران / 14 تشرين الاول اكتوبر / ارنا – قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين : نحن نستطيع ان نعلن بقوة اليوم ان مؤامرات امريكا والاستكبار العالمي والصهيونية والرجعية في المنطقة التي دبرت لتوجيه ضربات جادة الى البلاد، بلغت نهايتها اليوم، وقد اقرّ هؤلاء جميعا باننا تمكنا بذكاء وصبر ومقاومة من الصمود وتجاوز الظروف المتازمة او شبه المتازمة الراهنة.

واشار روحاني الى مسيرة الاربعين المليونية لهذا العام؛ مؤكدا ان حضور الشعب الايراني في هذه المسيرة اكثر شموخا وحماسا من السوات الماضية؛ معربا عن شكره وتقديره لجهود كافة المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي ساهمت في دعم مسيرة الاربعين الحسينية (ع)، وابناء الشعب، فضلا عن الحكومة والشعب العراقيين على حسن ضيافتهم وخدماتهم التي يقدموها الى هؤلاء الزوار.

كما تطرق الى الظروف العسيرة الناجمة عن الحظر خلال السنوات الاخيرة الماضية في البلاد؛ مبينا ان الاجانب وبعض المحليين الاقتصاديين توقعوا بان هذه الظروف ستزداد سوءا خلال السنوات القادمة ايضا، كما ان بعض المحللين تكهنوا بزيارة التضخم الى 3 اضعاف.

وتابع : لكن لحس الحظ استطاع الشعب الايراني العظيم والمسؤولون في الجمهورية الاسلامية الايرانية العبور من هذه العاصفة.

وقال رئيس الجمهورية : ان جميع الاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد لنا باننا نسير باتجاه الاستقرار الاقتصادي؛ وبطبيعة الحال الحكومة تتوقع المزيد لتساهم في حل مشاكل الشعب.

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