رئيس الجمهورية : امريكا ارتكبت خطأً فادحا عبر انسحابها من الاتفاق النووي

واضاف روحاني، خلال مؤتمره الصحفي مع وسائل الاعلام المحلية والدولية اليوم الاثنين، قائلا : لقد ردّت الجمهورية الاسلامية الايرانية بحكمة على هذا الاجراء، دون ان تنسحب مباشرة من الاتفاق النووي؛ مبينا ان امريكا كانت قد خططت لذلك كي يتسنى لها طرح القضية في مجلس الامن الدولي وبالتالي استصدار قرار اممي بفرض الحظر على ايران، لكن ذلك لم يتحقق واليوم سوى دولتين او ثلاث دول صغيرة لم يوافق اي بلد اخر على هذا الاجراء من جانب الولايات المتحدة ولم يساند ذلك.

واردف الرئيس الايراني : لقد تقرر عبر الاتفاق مع الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي، ان تقوم هذه البلدان بالتعويض نوعا ما عن نتائج الانسحاب الامريكي؛ وفي هذا السياق نحن لدينا علاقات جيدة مع روسيا والصين، حيث بذل هؤلاء جهودا جيدة؛ لكن الدول الاوروبية الثلاث، للاسف لم تلتزم بتعهداتها وعجزت عن تنفيذ الوعود التي قطعتها في هذا الخصوص.

واشار روحاني الى الخطوات التي اتخذتها ايران عبر استنادها على دعم الشعب في تقليض التزاماتها النووية؛ وقال : لقد بدانا في هذا السياق منذ ابريل / نيسان الماضي بخفض التعهدات، واعلنا عن تنفيذ خطوة جديدة في كل شهرين؛ حيث قمنا في اطار الخطوة الاولى بخفض التعهدات ذات الصلة بتخصيب اليورانيوم وتجاوزنا بذلك حد الـ 300 كغ، كما في مجال الماء الثقيل اعلنا عن موقفنا و واصلنا المضي قدما وفقا للبرنامج المحدد.

واضاف : ايضا نفذنا المرحلة الثانية المتعلقة بموضوع التخصيب واليوم نحن بلغنا مستوى الـ 4,5 بالمئة.

وخلال الخطوة الثالثة اعلنا عدم التزامنا في مجال الابحاث والتنمية، بالجدولة المحددة في اطار الاتفاق النووي؛ وعليه فقد تم تشغيل اجهزة الـ "اي ار 6 " لدينا، وايضا اجهزة الـ اي ار 4 و3 ، وسيتم قريبا تشغيل جهازي الـ "اي ار 9 و7" كذلك.

وقال رئيس الجمهورية : انني ارى بان الخطوة الثالثة شكلت نقلة نوعية في البلاد؛ مضيفا : لو قرر هؤلاء خلال الفرصة الراهنة العودة الى تعهداتهم، نحن ايضا قادرون على العودة الى تعهداتنا وفيما اذا واصل هؤلاء مسارهم نحن سنستمر ايضا.

وردا على سؤال مراسل قناة "الجزيرة" القطرية حول اهداف وتفاصيل زيارة رئيس وزراء باكستان الاخيرة الى ايران، قال : ان احد اهداف هذه الزيارة يكمن في اجراء مباحثات ثنائية حول القضايا الاقليمية؛ وفي ضوء زيارته الثلاثاء الى السعودية، فقد اعرب (عمران خان) عن رغبته في الاستماع الى النقاط التي تركز عليها ايران؛ وعليه فقد التقى الاخير امس بقائد الثورة الاسلامية وطرح سماحته الخطوط العريضة للبلاد كما اجاب على سؤال رئيس الوزراء الباكستاني.

يتبع ...** ح ع