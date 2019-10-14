١٤‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٠:٠٨ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83517622
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خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي؛

لاريجاني: الحكومة الأميركية شوهت بغطرستها صورة القانون الدولي

لاريجاني: الحكومة الأميركية شوهت بغطرستها صورة القانون الدولي

طهران/14 تشرين الأول/اكتوبر/إرنا- صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني"، ان الساسة الأميركيين لطالما قاموا باتخاذ خطوات لانتهاك معايير القانون الدولي في مختلف العهود والحقب؛ حيث عملوا على تقويضه في بعض المواقف، وفي مواقف أخرى امتنعوا عن الامتثال له؛ الا ان الحكومة الأميركية الحالية وعبر تبني خطاب الأحادية غير الشرعي والأناني، شوهت صورة القانون الدولي تماما.  

وفي كلمته مساء اليوم الإثنين أمام اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بنسخته الواحدة والأربعين في صربيا، أكد لاريجاني ان الاختيار الدقيق لموضوع الاجتماع يعكس جليا ان عالم اليوم بات أكثر من أي وقت مضى عرضة للتطورات السريعة والمعقدة، وان منظومة القانون الدولي، ومبدأ التعددية وحقوق الإنسان، تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة.
وشدد، ان مستقبل منظومة القانون الدولي وبالتالي، النظم الدولي رهن بالتزام كافة الدول وبرلماناتها وشعورها بالمسؤولية وتعزيز جهودها الجماعية؛ موضحا، ان الجهود الجماعية التي تصب في الحفاظ على القانون الدولي، لم تعد اليوم مجرد خيار حكيم وطموح، بل اصبحت الحل الوحيد للحفاظ على الالتزامات واتباع المعايير الملزمة، وضمان الأمن والحفاظ على السيادة العالمية، والاحترام للبشرية؛ وهي تتطلب بالطبع آليات فاعلة من أجل التصدي ومعاقبة انتهاكات المبادئ ومعايير القانون الدولي. 

يتبع..أ م د
 

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