لاريجاني: الحكومة الأميركية شوهت بغطرستها صورة القانون الدولي

وفي كلمته مساء اليوم الإثنين أمام اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بنسخته الواحدة والأربعين في صربيا، أكد لاريجاني ان الاختيار الدقيق لموضوع الاجتماع يعكس جليا ان عالم اليوم بات أكثر من أي وقت مضى عرضة للتطورات السريعة والمعقدة، وان منظومة القانون الدولي، ومبدأ التعددية وحقوق الإنسان، تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة.

وشدد، ان مستقبل منظومة القانون الدولي وبالتالي، النظم الدولي رهن بالتزام كافة الدول وبرلماناتها وشعورها بالمسؤولية وتعزيز جهودها الجماعية؛ موضحا، ان الجهود الجماعية التي تصب في الحفاظ على القانون الدولي، لم تعد اليوم مجرد خيار حكيم وطموح، بل اصبحت الحل الوحيد للحفاظ على الالتزامات واتباع المعايير الملزمة، وضمان الأمن والحفاظ على السيادة العالمية، والاحترام للبشرية؛ وهي تتطلب بالطبع آليات فاعلة من أجل التصدي ومعاقبة انتهاكات المبادئ ومعايير القانون الدولي.

يتبع..أ م د

