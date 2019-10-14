وزير الامن الايراني: مراسم الاربعين جارية بدون ادنى مشكلة امنية

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاثنين على هامش زيارته التفقدية لمحطة مهران الحدودية (غرب ايران)، ان كثافة زوار الاربعين خلال العام الجاري قد خلق هواجس من حيث ان توفير الامن للزوار يحظى باهمية خاصة.

واضاف، ان الزوار ورغم كثافة الحضور يحظون بالامن والخدمات اللازمة على مدى مسيرة الاربعين.

ونوه الى التمهيدات السياسية والاستخبارية في البلاد للحفاظ على امن الزوار المتجهين للمشاركة في مراسم مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وغلق الطريق امام اي اعتداء او عمل تخريبي يستهدفهم.

كما اشار الى البنية التحتية في المنافذ الحدودية التي يتم تطويرها وتحسينها عاما بعد عام من اجل رفاهية وراحة الزوار.

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