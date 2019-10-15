قائد الحرس الثوري يشيد بتقديم الخدمات لزوار الاربعين

وأكد اللواء سلامي في تصريح أدلى به للصحفيين اثناء تفقده لمنفذ شلمجه الحدودي بين العراق وايران واطلاعه على مسار تقديم الخدمات وتنقل الزائرين ان "الاجهزة الاستخبارية ناشطة للغاية كما ان الاجهزة الامنية تتسم بالوعي لاقامة هذه المراسم الكبرى وفق أقصى درجات الراحة والامن للزائرين".

وأضاف ان "عدد الزائرين المتوجهين لزيارة العتبات المقدسة في العراق ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وفي المقابل يضاعف مسؤولو تقديم الخدمات جهودهم بشكل مضاعف لتغطية كافة احتياجات الزائرين".

واشار اللواء سلامي الى ان "ما يلاحظ الآن هو تنقل الزائرين بشكل سلس وهادئ فيما يتم تقديم الخدمات بشكل مطلوب".

واعرب عن أمله "باستمرار نشاطات تقديم الخدمات بأفضل صورة لغاية نهاية مراسم الزيارة الاربعينية" لافتا الى أن "مشاكل النقل والمواصلات قد وجدت طريقها للحل بشكل كبير".

وأكد اللواء سلامي "جهوزية الحرس الثوري للمساهمة في اعادة زوار الاربعينية الى الوطن".

يذكر ان الزيارة الاربعينية لهذا العام شهدت حتى الان دخول اكثر من 7 ملايين زائر الى كربلاء المقدسة من داخل العراق وخارجه بينهم 3 ملايين زائر ايراني لأداء مراسم الزيارة الاربعينية.

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