وزير الصحة الايراني: 600 طالب جامعي افغاني يدرسون في جامعات الطب الايرانية

وخلال لقائه وزير الصحة الافغاني الاثنين وصف نمكي العلاقات الطبية بين البلدين بانها جيدة ، لافتا الى دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لافغانستان في مختلف المجالات الطبية ومنها اللقاحات وغسيل الكلى واضاف، انه قبل 28 عاما حينما كنت مساعدا لوزير الصحة للشؤون الصحية قدمنا بالتعاون مع الحكومة الافغانية بادارة حملة للقاح شلل الاطفال حيث كان التعاون جيدا ونحن الان على استعداد تام ايضا لتقديم المساعدة وتلقي المساعدة في جميع المجالات.

واشار الى ان ايران تنتج في الوقت الحاضر 97 بالمائة من الادوية محليا معلنا استعداد ايران لمساعدة افغانستان في مجال صنع الادوية البايولوجية والبايوسيميلار.

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