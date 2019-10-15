لاريجاني: ثقة حقيقية متبلورة بين ايران وروسيا

وخلال لقائه رئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينا ماتونيكو الاثنين على هامش الاجتماع الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، قال لاريجاني، ان المحادثات في مختلف المجالات بين ايران وروسيا حققت تقدما لافتا.

واشار الى ان ثقة حقيقية قد تبلورت بين البلدين وقادتهما واضاف، انه وفي ضوء سلوكيات ترامب غير السوية على الصعيد الدولي فانه على قادة دول العالم ارساء المزيد من الثقة بعضهم ببعض من اجل معالجة بعض التخريب الذي يسببه ترامب في الساحة الدولية.

من جانبها اكدت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي خلال اللقاء مواقف بلادها الثابتة تجاه ايران واضافت، ان روسيا تعارض تقويض الاتفاق النووي لان هذا الامر من شانه الحاق الكثير من الاضرار.

واكدت اهمية الحوار واضافت، لقد اعلنا مواقف روسيا للولايات المتحدة بصورة شفافة وان الاجراء الذي اتخذه ترامب قد ادى الى تصعيد التورات بحيث بلغت مستوى التحذير.

واضافت، ان روسيا ادانت بحزم اجراءات الحظر الاحادية ضد ايران واعلنت بان اي تهديد لا يمكنه اعادة ايران الى طاولة المفاوضات.

كما اشادت بالدور المؤثر جدا لايران في صياغة طريق الحل وعودة الاستقرار وارساء الهدنة في سوريا ، موجهة الشكر والتقدير لايران لهذا الامر.

واعلنت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي عن التوصل الى سبل لتطوير العلاقات التجارية بين ايران وروسيا.

انتهى ** 2342