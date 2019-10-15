١٥‏/١٠‏/٢٠١٩ ٦:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83517725
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خلال لقائه رئيس البرلمان الباكستاني

لاريجاني يدعو للمزيد من استثمار الطاقات بين ايران وباكستان

لاريجاني يدعو للمزيد من استثمار الطاقات بين ايران وباكستان

طهران / 15 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني للمزيد من استثمار الطاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان كبلدين جارين وعلى الصعيد الاقليمي.

وخلال لقائه رئيس البرلمان الباكستاني اسد قيصر الاثنين على هامش الاجتماع الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، قال لاريجاني، ان الرؤى في الجمهورية الاسلامية تجاه باكستان ايجابية.

واعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن امله بحل المشاكل المتعلقة بمنطقة كشمير بين الهند وباكستان.

وقال، ان انشطة قليلة جارية بين ايران وباكستان في المجال الاقتصادي لذا يتوجب عليهما العمل للمزيد من الاستفادة من الطاقات المتوفرة لديهما.

من جانبه اشاد رئيس البرلمان الباكستاني بدعم ايران لقضية كشمير، مؤكدا على المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووجه اسد قيصر الدعوة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي لزيارة باكستان.

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