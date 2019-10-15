لايجاني يدعو للمزيد من استثمار الطاقات بين ايران وباكستان

وخلال لقائه رئيس البرلمان الباكستاني اسد قيصر الاثنين على هامش الاجتماع الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، قال لاريجاني، ان الرؤى في الجمهورية الاسلامية تجاه باكستان ايجابية.

واعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن امله بحل المشاكل المتعلقة بمنطقة كشمير بين الهند وباكستان.

وقال، ان انشطة قليلة جارية بين ايران وباكستان في المجال الاقتصادي لذا يتوجب عليهما العمل للمزيد من الاستفادة من الطاقات المتوفرة لديهما.

من جانبه اشاد رئيس البرلمان الباكستاني بدعم ايران لقضية كشمير، مؤكدا على المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووجه اسد قيصر الدعوة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي لزيارة باكستان.

انتهى ** 2342